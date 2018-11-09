Enerji bakanı: ‘Yılbaşına kadar’ elektrik ve doğalgaza zam yok

Enerji Bakanı Fatih Dönmez yılbaşına kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını, enerji fiyatlarında maliyet düşerse indirim de yapılabileceğini söyledi.

Canlı yayında NTV’nin sorularını yanıtlayan Dönmez, elektrik ve doğalgazda arz sorunu olmadığını, ancak ‘cayır cayır kullanmaya’ da karşı olduğunu belirtti.

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Kurdaki düşüşün maliyetleri olumlu etkilediğini ifade eden Dönmez şöyle devam etti: “Piyasadaki fiyatlar maliyetlere yakın seviyelerde. Rekabet kurumu da bakıyor inceliyoruz. Doğalgaz fiyatlarını petrol fiyatları tetikliyor. Zaten maliyetlerin altında satış politikası izleniyor. Elektrik ve doğalgazda arz güvenliği sorunu yok ancak tasarruf ilkelerine uyulmalı. Cayır cayır kullanalım diye bir şey yok.”

Bakan akaryakıt fiyatlarına da değindi: “Akaryakıtta eşel mobil konusunda pompa fiyatlarının anında yansıması söz konusu olarak ÖTV üzerinden bunu yönetelim dendi. Bugüne kadar da bu uygulama başarılı olarak sürdürüldü. 6 ay sürecinde akaryakıt tüketicisi bu son dalgalanmadan olumsuz etkilenmemiş oldu.”

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‘Nükleerde ilerlemeye devam edeceğiz’

Hedeflerinin Akkuyu nükleer santralini 2023’te bitirmek olduğunu söyleyen Dönmez, “Sinop’ta Japonlarla işbirliğimiz var. Diğeri de Çinlilerle Trakya lokasyonlu bir projemiz var. Nükleer sürecimiz devam ediyor. Nükleerde uygun koşullar oldukça ilerlemeye devam edeceğiz. Rüzgarda YEKA modeliyle devam edeceğiz” diye konuştu.