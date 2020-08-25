Enerji bakanı: Revizyon gerekiyorsa yukarı yönlü olur

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de yapılan doğalgaz keşfinin miktarının yukarı yönlü revize edilebileceğini, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına da devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Dönmez, A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilen Sakarya açıklarındaki sahada şu ana kadar tek tespit kuyusu açıldığını ifade etti.

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Bakan şöyle konuştu: “Bundan sonra Karadeniz’de yeni tespit kuyuları açılacak, bizim tahminimiz bir revizyon gerekiyorsa bu yukarı yönlü olacak… Saha verimli bir saha.”

Dönmez Akdeniz’deki çalışmalarda bulguya rastlanıp rastlanmadığı sorusuna, iki yıl içinde açılan sekiz kuyudan bazılarında gaz akışı gördüklerini ancak süreklilik görülmediği için kamuoyuna sonuçların açıklanmadığını belirtti.

Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj gemisinin yeni kuyular açmaya devam edeceğini belirten Dönmez, “Akdeniz’de potansiyeli olduğu düşünülen bölgelerde yeni sondaj kuyuları açacağız… umut vaat eden kazılarımız oldu” dedi.

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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bu sabah yayınlanan bir röportajda Türkiye’in bulduğu doğalgaz rezervde belirtilen miktarın bir tahmin olduğunu, bunun aşağı yönlü revize edilebileceğini söylemişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yine bu sabah Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin devamının gelebileceğini belirterek, “Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullanmıştı.