Enerji bakanı döviz hesabı yaptı: Doğalgaz olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatının olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre Dönmez, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in doğalgaz fiyatlarıyla ilgili soru önergesini yanıtladı.

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Enerji bakanı, 1 Ekim 2014 – 1 Aralık 2017 tarihlerindeki 37 aylık süreçte toptan satışta fiyatlara zam yapılmadığını belirterek, 1 Ekim 2016’da abone ve serbest tüketiciler için yüzde 10 indirim yapıldığını kaydetti.

Dönmez, birkaç farklı tarihte elektrik için gaz kullananlara ve abone statüsündekilere yapılan indirimlerden bahsetti.

Enerji bakanı şöyle devam etti: “2019 Ekim ayındaki doğalgaz satış fiyatlarının 2014 Ekim – 2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 oranında daha ucuz olduğu görülmektedir.”

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‘Yarım milyon hanenin doğalgazı kesik’

Tekin, İstanbul’da faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen 493 bin konut bulunduğunu belirterek cevabı okuduğunda gözlerine inanamadığını, faturanın yüzde 25’inin vergiden oluştuğunu kaydetti.

Bu yılın temmuz ayından itibaren iki farklı tarihte doğalgazda toplamda yüzde 30’a yakın zam yapılmıştı.