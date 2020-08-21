Enerji bakanı: Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz 65 milyar dolar değerinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerve ilişkin,“Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 48 saattir beklenen müjdeyi bugün şu sözlerle açıklamıştı: “Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sevinçli haber Fatih sondaj gemisinden. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.”

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’14 ay önce başladı’

Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Karadeniz’de keşif yapılan bölgede sismik araştırma çalışmalarının yaklaşık 14 ay önce başladığını söyledi.

Bakan, doğalgaz rezervinin ekonomik değerine ilişkin şunları söyledi: “Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük tahminde bulunmak zor. Dünyada küresel ölçekte gaz fiyatları petrole endeksli gerçekleşiyor. Geriye dönük üç-beş yıllık perspektifle bakarsak bu miktardaki gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz.”

‘Boru hattı ihaleyle’

Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak.”