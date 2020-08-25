Enerji Ajansı başkanı: 320 aşağı doğru revize edilebilir

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye’in bulduğu doğalgaz rezervde belirtilen miktarın aşağı ya da yukarı çekilebileceğini belirterek, Sakarya sahasının ‘dev rezerv’ grubuna girdiğini ve yeni rezervlerle daha büyük oyuncu olunabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini 21 Ağustos’ta duyurmuştu.

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Habertürk’ten Naime Sert’e konuşan Birol şunları kaydetti: “320 esasında bir tahmin. TPAO’nun yaptığı bir tahmin. Bunu resmi olarak dünyaya duyurdular. Daha fazla elimize bilgi data geçtikçe bu 320 aşağı doğru revize edilebilir. En azından yüzde 70’ini sağlarsınız. 220-230 metrekübe tekabül eder ki, bu da çok güzel rakam. Ama bunu yukarı doğru da revize edebilirsiniz. Yeni katmanlarda yeni gaz keşfi olabilir. Şimdiden aşağı mı gidecek, yukarı mı çıkacak yerine yapmamız gereken biraz sevinmek. Bunun lamı cimi yok, sevinecek haber, nokta.”

‘Bütün sorunları çözmez’

Birol sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öte yandan da Sakarya gaz sahasındaki gazın, Türkiye’nin bütün enerji sorunlarını çözeceğini düşünmek doğru değil. Doğalgaz ithalatımızı azaltacak, cari açığımızı biraz düşürecek doğru ama Türkiye sabahtan akşama bir doğalgaz ihracatı olmayacak, ithalatını azaltacak. Ama yeni rezervlerle daha büyük bir oyuncu haline gelebiliriz.”

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‘Korkutucu boyutlarda olmaz’

Maliyetin ‘çok da korkutucu boyutlarda’ olmayacağını düşündüğünü ifade eden Birol sözlerini, yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Birol, “Bizim hesaplamalarımıza göre bu saha ekonomik potansiyeli 80 milyar dolar civarında. Mevcut doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman. Son derece güzel bir miktar bu Türkiye ekonomisi için. Fiyatların ileride nasıl olacağı varsayılarak yapılıyor bu hesap” diye konuştu.

‘Fiyatları aşağı çeker’

Birol ayrıca bulunan gazın doğalgaz alım müzakerelerinde Türkiye’nin elinde bir koz olacağını belirterek, yeni anlaşmalarla Türkiye’nin doğalgaz fiyatlarını aşağı çekeceğini söyledi.

Birol, “Bu da evlerde kullandığımız doğalgaz ve sınaide kullandığımız doğalgaz ücretlerine olumlu ölçüde yansıyacak. Müzakereleri güçlü bir şekilde yapmaya çalışırsak” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bu sabah yayınlanan bir röportajda Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin devamının gelebileceğini belirterek, “Yeni müjdeler gelebilir, yeni rezervler, yeni sahalar ortaya çıkabilir” ifadelerini kullanmıştı.