Endüstriyel kirlilik raporu: Almanya şeffaflıkta en son sırada, İtalya birinci

Avrupa Çevre Bürosu’nun (EEB) endüstriyel kirlilik raporunda, endüstriyel emisyonların şeffaf şekilde bildirilmesinde Almanya en son sırada yer alırken İtalya ise en şeffaf ülke olarak gösterildi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği (AB) yasaları, büyük endüstriyel tesislerin operatörlerinin çevresel performansa ilişkin yıllık uygunluk raporlarını, izleme sonuçlarını ve işletme izinlerini halka açık hale getirmesini zorunlu kılıyor.

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Ulusal hükümetlerin ve AB’nin önemli bilgileri raporlamakta başarısız olduğunu söyleyen EEB kendi verilerini yayınladı.

EEB tarafından başlatılan ‘endüstriyel tesis veri görüntüleyicisi’, AB çapında 3 binden fazla geniş endüstriyel tesislerden gelen verilere erişip karşılaştırdı.

Almanya en son sırada

Endüstriyel kirlilikle ilgili bilgi eksikliğini gidermek için tasarlanan bu yeni görüntüleyicinin verilerine göre AB içerisinde Almanya tehlikeli endüstriyel emisyonları bildirmede en kötü, İtalya ise en şeffaf ülke olarak belirlendi.

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İtalya’nın ardından ise İrlanda, Çekya ve Hırvatistan geldi.

Çin’den gerçek zamanlı veri

Çin’in raporlama sistemi ise tesis düzeyinde yüksek kaliteli, gerçek zamanlı veriler sunarken, ABD sistemi, temel bilgilerin birkaç tıklamayla komşu ülkelerle karşılaştırılmasına olanak sağlıyor.

Öte yandan ABD’deki sistem AB vatandaşlarına sektör tarafından üretilen verilere yeterli erişim sağlamada başarısız.

‘Kabul edilemez’

EEB’de strateji yöneticisi Christian Schaible, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu kabul edilemez. İnsanlar, operatörlerin ve yetkililerin zehirli endüstriyel kirliliği azaltmak için işlerini yapıp yapmadıklarını bilme hakkına sahip.”

Schaible’ye göre bu durum, üye devletler için kötü tasarlanmış raporlama yükümlülüklerinden, AB düzeyinde merkezi bir raporlama platformunun bulunmamasından ve bilgilerin sağlanma şekline karşı ilgisiz bir tutumdan kaynaklanıyor.