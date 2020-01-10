Endoskopi sonrası ölüme ve beş kişinin yoğun bakıma alınmasına soruşturma

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, endoskopi çektirdikten sonra rahatsızlanan 54 yaşındaki Ramazan Gök’ün yaşamını yitirmesi, beş kişinin de yoğun bakımda tedaviye alınmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Yalvaç’a bağlı Yukarıkaşıkara köyünde yaşayan Ramazan Gök, mide rahatsızlığı nedeniyle dün Isparta Şehir Hastanesi’ne gitti. Ramazan Gök, hastalığına teşhis koyulması amacıyla aynı gün endoskopiye alındı.

Reklam

Gök, endoskopi sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Benzer şikayetlerle aynı hastaneye giden ve endoskopi çektikten sonra rahatsızlanan F.G., A.G., A.K., G.K. ve U.K. de yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastalardan üçünün, sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Reklam

‘İhmal varsa işlem yapılacak’

Vali Seymenoğlu adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı: “Bir şikayet söz konusu. Olay yargıya taşınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü’müz incelemesini sürdürüyor. Detaylı bir açıklama yapacak. Ölüm olayı, yapılacak otopsi sonrasında açığa kavuşacak. Bir ihmal söz konusu ise gerekli adli ve idari işlem yapılacaktır.”