Endoskopi sırasında ölüme neden olduğu öne sürülen anestezi ilacı Meclis’te

CHP İstanbul Milletvekili Murat Emir, Isparta Şehir Hastanesi’nde bir kişinin endoskopi çekilirken hayatını kaybetmesine, beş kişinin de yoğun bakıma alınmasına neden olduğu öne sürülen ve Sağlık Bakanlığı’nın il sağlık müdürlüklerine gönderdiği ‘çok acele’ damgalı yazıyla kullanımını sonlandırdığı ‘dormofol’ adlı anestezi ilacını Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi çektirirken rahatsızlanan 54 yaşındaki Ramazan Gök’ün yaşamını yitirmesi, farklı taramalardan geçen beş kişinin de yoğun bakımda tedaviye alınmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Hastanede yanlış ilaç verildiği öne sürülmüştü.

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‘Bakanlık toplatmadı’

“Hiçbir vatandaşımızın hayatı ihtimaller zincirine kurban edilmemeli” diyen CHP’li Emir, aynı ilaçla ilgili bakanlığın geçtiğimiz aylarda da sağlık kuruluşlarına bildirimde bulunduğunu ama buna rağmen ilacın toplatılmayıp kullanılmaya devam edildiği iddialarının kendisine ulaştığını ifade etti.

“Isparta’daki olay çıkınca bakanlık durdurma ve toplatma yazısı çıkarıyor. İlaçla ilgili sorun olduğu daha önceden bakanlıkça biliniyor muydu? Biliniyorduysa neden insan hayatına mal olması beklendi” diye soran Emir, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu ilaç yüzünden ölüm vakası olup olmadığını, varsa kaç kişinin yaşamını yitirdiğini, kaç kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve neden apar topar ilacın toplatıldığını açıklamak zorundadır. Hastaneler, sağlık kurumları, ilacı kullanan hekimler ve hastalar diken üstünde. Bakanlık ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket etmek yerine, bu ilacın toplatılma nedenini kamuoyuna açıklamalıdır.”

Bakanlık yetkililerinin bir an önce inceleme başlatması gerektiğini, bu ilacın ne kadar zamandır ve kaç hastada kullanıldığına yönelik detaylı bir analiz ve açıklama yapması gerektiğini ifade eden Emir, “Bu ciddi bir sağlık yönetimi zafiyetidir. Sorumlular derhal ortaya çıkarılmalıdır” dedi.