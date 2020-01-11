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Yaramazlara biraz batar!

Endoskopi sırasında hasta ölen hastanede kolonoskopi sonrası yoğun bakıma alınan Uğur Kucur: Yanlış ilaç kullanıldığı söylendi

Endoskopi çekilirken fenalaşarak yaşamını yitiren Ramazan Gök’ün (54) gittiği Isparta Şehir Hastanesi’nde, aynı gün kolonoskopi çektirdikten sonra yoğun bakıma alınan Uğur Kucur (43), “Bana, yanlış bir ilaç kullanımı nedeniyle bu durumun yaşandığı söylendi. Bu ilacın ne olduğu konusunda açıklama yapılmadı” dedi.

Fotoğraf: DHA

8 Ocak’ta mide rahatsızlığı nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi’ne Gök, endoskopi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle fenalaşmuş, yoğun bakıma alınmış ve hayatını kaybetmişti. Oğlu Taner Gök, babasının ihmal nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia ederek, hastane hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Ramazan Gök’ün ardından hastaneye benzer şikayetlerle giden ve yapılan çekimlerin ardından rahatsızlanan Uğur Kucur ile F.G., A.G., A.K. ve G.K. adlı hastalar da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Dört hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sürürken, Kucur, normal servise alındı. Yalvaç ilçesinde esnaf olan Kucur şunları söyledi: “Bağırsaklarımda yaşadığım sorun nedeniyle 15 gün önce doktorumuza başvurduk, kolonoskopi çekilmesini istedi. O gün endoskopi odasına ilk ben girdim. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra ayıldım. 10 dakika sonra ayağa kalktım. Ancak mide bulantısı, baş dönmesi ve titreme başladı. Acile indirmek için sedyeye aldılar. ‘Acele edin kendimi kötü hissediyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yoğun bakımda iki gün kaldıktan sonra beni normal servise aldılar. Durumum şu an iyi. Konuyla ilgili inceleme yapılıyor.”  

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