Endonezya’nın ‘işi zor’: Adalarını saymaya çalışacak

Endonezya, sayısını hesaplayamadığı adalarını saymaya çalışacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre dünyanın en büyük takımadası olan ülkede 1996 yılında 17 bin 508 ada olduğu ‘tahmin edilmişti.’

Şimdi ise Endonezya, ağustos ayındaki Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı öncesinde adalarının sayısını hesaplama kararı aldı. Böylece tüm adalar BM nezdinde kaydedilecek ve ülkenin balıkçılık kaynakları korunacak.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre ada, etrafı denizlerle çevrili ve doğal yollardan oluşmuş, deniz yükseldiği zaman bile deniz seviyesinin üstünde kalan toprak parçasına deniyor.

Adaların kaydedilmesi için ise adanın adının en az iki kişi tarafından bilinmesi gerekiyor.

Endonezya, BM’ye 2012’de 13 bin 466 adayı bildirmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı’nın ada sayma ekibi lideri Balok Budiyanto, “Her adayı tek tek ziyaret edip, koordinatlarını kaydedip, adını yazıp adının anlamını bulmamız gerekiyor. Ayrıca adanın tarihini, coğrafyasının betimlemesini ve coğrafi tarihini yazmamız gerekiyor. Bunları detaylı bir şekilde yaparak merkezdeki ekibimize gönderiyoruz” diye konuştu.