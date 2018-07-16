Endonezyalı köylülerin ‘kan davası’: Çiftlikteki 292 Yeni Gine timsahı öldürüldü

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da yaklaşık 300 timsah köylüler tarafından öldürüldü.
Euronews’in haberine göre köylüler Sorong bölgesindeki Aimas köyünde bulunan bir timsah çiftliğini bastı. 292 timsah, pala, çekiç ve baltalarla katledildi.
Saldırının gerekçesi 48 yaşındaki bir köylünün, hayvanlarına ot toplamak için çiftliğe girince timsahlar tarafından parçalanması.
Köylüler yaptıklarının doğru olduğunu savunurken, çiftliğin köylerine yakın bir yerde bulunmaması gerektiğini söyledi.
Yeni Gine timsahlarının yetiştirildiği çiftlik, vahşi hayvanları koruma amacıyla 2013’te açılmış.
Katliamın hayvanseverler tarafından adli makamlara taşınıp taşınmayacağı henüz bilinmiyor.