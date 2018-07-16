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Yaramazlara biraz batar!

Endonezyalı köylülerin ‘kan davası’: Çiftlikteki 292 Yeni Gine timsahı öldürüldü

 

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da yaklaşık 300 timsah köylüler tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’in haberine göre köylüler Sorong bölgesindeki Aimas köyünde bulunan bir timsah çiftliğini bastı. 292 timsah, pala, çekiç ve baltalarla katledildi.

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Saldırının gerekçesi 48 yaşındaki bir köylünün, hayvanlarına ot toplamak için çiftliğe girince timsahlar tarafından parçalanması.

Köylüler yaptıklarının doğru olduğunu savunurken, çiftliğin köylerine yakın bir yerde bulunmaması gerektiğini söyledi.

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Yeni Gine timsahlarının yetiştirildiği çiftlik, vahşi hayvanları koruma amacıyla 2013’te açılmış.

Katliamın hayvanseverler tarafından adli makamlara taşınıp taşınmayacağı henüz bilinmiyor.

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