Endonezyalı köylülerin ‘kan davası’: Çiftlikteki 292 Yeni Gine timsahı öldürüldü

Sedat Peker’in, 15 Temmuz’un yıldönümünde Üsküdar’da sarfettiği “Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine” sözleri nedeniyle yargılanıp beraat ettiği davanın gerekçeli kararı yazıldı.

Peker’in beraat kararının gerekçsinde şöyle dendi: “Terör örgütlerine karşı devlet ve milletin yanında olmak her Türk vatandaşının borcu ve görevi olduğu, sanığın bu görevini kendi dünya görüşü çerçevesinde ifa ettiği, anılan bu sözleri sarf ettikten sonra herhangi bir şiddet içerikli olay ya da eylemin de baş göstermediği anlaşılmakla, sanığın beraatına…”