Endonezya’daki yanardağ altı saatte 36 kez lav püskürttü

Endonezya’nın Orta Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı, altı saatte 36 kez lav püskürttü.

Fotoğraf: AA

AA’nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) açıklamasından aktardığına göre patlamalarda püsküren yoğun kül ve duman yanardağın kraterinden 50 metre yüksekliğe ulaştı.

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Yerel saatle 00:00 ila 06:00 arasında yanardağdan 36 kez lav püskürrüken, lav kütlesi yanardağın güneybatı yönündeki yamacından bin 500 metre kadar aşağı indiği bilgisi paylaşıldı.

Colkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden daha önce tahliye edilenleri geri gönderme planları olmadığını belirten yetkililer, yanardağın turuncu alarm seviyesinde olduğunu açıkladı.

2 bin 968 metre yükseklikteki Merapi Yanardağı’nın 2010’da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya’da yanardağ alarm sistemi, yeşil, sarı, turuncu ve en üst seviyede kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.