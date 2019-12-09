Endonezya’da Sumatra kaplanı avlayan beş kişi tutuklandı: Yüzülmüş bir deri, dört fetüs bulundu

Endonezya’da, Sumatra kaplanı derisi ve bir kavanoz içine konulan dört fetüs ele geçirildi. Sumatra kaplanını yasadışı yollarla avlayıp derisini yüzdüğü belirtilen beş kişi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Çevre ve orman bakanlığından yapılan açıklamada, fetüslerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türe mensup, derisi yüzülen kaplandan mı alındığının netleşmediği belirtildi.

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Doğadaki Sumatra kaplanı sayısının 400’e indiği belirtilen açıklamada, ihbar üzerine tutuklanan beş kişinin ikisinin ‘satıcı’ olduğu, en az beş yıl hapis ve para cezası alacakları vurgulandı.

Endonezya’da, hapis ve para cezasına rağmen kaplan avının sürmesinin nedeni bedeninin bazı parçalarının, özellikle de kemiklerinin Asya ülkelerinde ilaç üretiminde kullanılması.