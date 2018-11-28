Endonezya’da ‘sapkın’ dinler için cep telefonu uygulaması

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunu barındıran Endonezya’da ‘dinsel sapkınları’ ihbar etmeye yönelik bir telefon uygulaması piyasa sunuldu.

Takımadalardan oluşan 260 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 90’ı Müslüman olmasına rağmen, yüzbinlerce kişi ‘animist’ veya ‘mistik’ inanca sahip. Bu inanç grupları yetkililerce tanınmayan inançları nedeniyle dışlanırken, kamu hizmetlerine de erişemiyor.

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AFP’nin haberine göre, Cakarta Başsavcılığı inisiyatifiyle geliştirilen ‘Akıllı Pakem’ uygulaması, geçen pazar Google Play üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Endonezya yasaları başsavcılığa toplum için tehdit oluşturduğu düşünülen dini grupları izleme yetkisi veriyor.

Savcılık sözcüsü Nirwan Nawawi, uygulamanın amacını “Endonezya’daki inançlar hakkındaki bilgilere daha kolay erişim sağlamak, halkı eğitmek ve yasalara uymayan bir bireyin veya bir grubun öğretilerinin takip edilmesini engellemek” olarak betimlese de insan hakları savuncuları ‘azınlıklara’ yönelik saldırıların artacağı ve radikal Müslüman örgütler tarafından kötü kullanılacağı gerekçesiyle endişeli.

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Ülkede sadece altı din devlet tarafından tanınıyor

Zira bu dijital araç vasıtasıyla aynı zamanda inançları ‘şüpheli’ cemaatler veya gruplar çevrimiçi olarak anında bildirilip, resmi olarak tanınan altı din dışında inançlarını yerini getirenler ‘zararlı’ diye polise ihbar edilebilecek. Ülkede, İslam, Hinduizm, Protestanlık, Katoliklik, Budizm ve Konfüçyanizm tanınan dinler arasında.

Ve daha şimdiden, halk arasında ‘kafirlikle’ suçlanan ‘Ahmedi’ ve ‘Fajar Nusantara’ inançları uygulamadaki yasaklı gruplar arasında bulunuyor.

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme örgütünden (HRW) Andreas Harsono, durum için “Kötüden kötüye gidiyor” derken, uygulamayı ‘dinsel azınlıkları dışlamaya yönelik bir mekanizma’ olarak tarif ediyor.

Demokrasi ve barış için hizmet veren Setera Enstitüsü Başkan Yardımcısı Bonar Tigor Naipospos ise halkın uygulamayı kullanarak hoşuna gitmeyen bir inanç grubunu ihbar edeceğine işaret ederek, bunun sorunlar yaratabileceğini söylüyor.