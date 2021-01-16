Endonezya’da sağlık çalışanlarıyla birlikte influencer’lar da aşıda öncelikli grupta

Çinli Sinovac firmasının ‘corona’ aşısının uygulanmaya başladığı Endonezya’da influencer’lar da öncelikli gruplar arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Reuters

Çarşamba günü devlet başkanı Joko Widodo ile birlikte Instagram’da 50 milyona yakın takipçisi olan Raffi Ahmad de aşı yaptırdı.

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Influencer, “Elhamdülillah aşı… Aşılardan korkmayın” notuyla aşı olurken videosunu paylaştı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilisi Siti Nadia Tarmizi ilk aşama aşılamalarına 1.5 milyon sağlık çalışanıyla birlikte influencer’ları da dahil etmenin hükümetin iletişim stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

870 bine yakın vaka ve 25 bin can kaybıyla Endonezya Covid-19’dan en çok etkilenen Güneydoğu Asya ülkesi.

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Endonezya’da aşının güvenliği, etkinliği ve dünyanın en büyük Müslüman çoğunlukta ülkesi olarak helal olup olmadığı konusunda şüpheler var.

Endonezya, dünyada sosyal medya platformu kullanıcılarının en çok olduğu ülkelerden biri. Ünlülerin aşılanmasının, özellikle genç nüfusta olumlu etki yaratması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı aşı önceliğinde kaç influencer’ın yer alacağıyla ilgili net bir sayı vermedi.