Endonezya’da nesli tükenen türleri tehlikeye atan kaçak avcılara 100 kırbaç cezası

Endonezya’nın şeriatla yönetilen Aceh eyaletinde orangutan ve kaplan gibi nesli tükenmekte olan türleri tehlikeye atan kaçak avcılara 100 kırbaç vurulmasını öngören ceza kanunu yürürlüğe girdi.

Fotoğraf: Reuters

Aceh, Endonezya’da şeriat kanunlarınca yönetilen tek bölge ve kırbaç cezası normalde ahlak kurallarına uymayanlara verilen bir ceza.

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Agence France Presse’nin haberine göre, geçen hafta kabul edilen ve 2020’nin ilk yarısında yürürlüğe girecek kanun, Aceh bölgesinde uygulanan şeriat kanunları kapsamında doğal hayata karşı işlenmiş suçlara yönelik verilen ilk ceza niteliğinde.

Yeni düzenleme kapsamında hayvanları korumakla görevli kamu görevlilerine de görevi ihmal ettikleri durumlarda 60 kırbaça kadar ceza verilebilecek.

Aceh kanun yapıcılarından Nurzahri AFP’ye yaptığı açıklamada “Doğayı ve dengesini korumak İslam kanunlarının bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

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İnsan hakları grupları Aceh’de yaygın olarak kullanılan cezayı vahşice olduğu gerekçesiyle eleştiriyor. Ülkenin devlet başkanı Joko Widodo da bu cezanın uygulanmasına son verilmesi çağrısı yapmıştı fakat ceza Aceh bölgesi nüfusunun büyük bir kesimi tarafından destek görüyor. 5 milyon olan bölge nüfusunun yüzde 98’i Müslüman.