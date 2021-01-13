Endonezya’da ilk Çin aşısı Devlet Başkanı Widodo’ya vuruldu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çinli firma Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısını vuruldu.

Fotoğraf: Reuters

Endonezya’da ilk Covid-19 aşısı başkent Cakarta’daki başkanlık Sarayında canlı yayında önce Devlet Başkanı Widodo’ya sonra Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin’e yapıldı.

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İlk aşılama programında Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, Ulusal Emniyet Müdür Idham Azis, Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreteri Amirsyah Tambunan ve Gıda ve İlaç Ajansı Başkanı Penny Kusumastuti gibi çeşitli üst düzey yetkililer yer aldı.

Aşının üçüncü faz çalışmalarında yer alan Endonezya’da, dün Gıda ve İlaç Ajansı da 11 Ocak’ta söz konusu aşının acil kullanımına onay vermişti. Toplu aşılama 14 Ocak’ta başlayacak.

Ülkede, CoronaVac adlı aşıdan, 6 Aralık 2020’de 1.2 milyon ve 31 Aralık 2020’de 1.8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin edilmişti. Dün de 15 milyon dozluk aşı hammaddesinin ülkeye getirildiği bildirilmişti.

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Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac’tan 125 milyon, AstraZeneca’dan 50 milyon, Pfizer’dan 50 milyon, Novavax’tan 50 milyon ve Covid-19 aşıları küresel aşı programı Covax’tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022’ye kadar toplam 329 milyon Covid-19 aşısı temin edecek.

Ülkede, bu ay itibariyle 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022’ye kadar 181.5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Toplam vaka sayısının 846 bin 765’e çıktığı Endonezya’da bugüne kadar 24 bin 645 kişi yaşamını yitirdi.