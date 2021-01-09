Endonezya’da en az 50 yolcusu bulunan uçağın denize düştüğü tahmin ediliyor

Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Başkent Cakarta’dan Pontianak şehrine havalanan Boeing 737 tipi uçakta 50’den fazla yolcu olduğu öğrenildi.

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Uçuş takip sitesi Flightradar24 uçağın bir dakikadan kısa sürede 10 bin ft. irtifa kaybettiğini belirtti.

Havayolu şirketi uçağın durumuyla ilgili açıklama yapmak için detaylı bilgilere ulaşmaya çalıştıklarını duyurdu.

AA’nın aktardığı Metro TV kanalının haberine göre, havacılık otoritesi yetkilileri, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği SJ182 sefer sayılı yolcu uçağının, kalkış süresi ve güzergahı nedeniyle denize düşmüş olabileceğini aktardı.

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Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler yayınlandı.