Endonezya’da ‘corona’ya karşı halkı evde tutmak için ‘hayaletler’ devriye geziyor

Endonezya’nın Cava Adası’nda, ‘corona’ günlerinde bölge sakinlerini evde tutmak için ilginç bir yola başvuruldu. Halkın batıl inançlarını bilen yetkililer, ‘hayalet’ kılığında devriye gezerek insanların evden çıkmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters

Endonezya, Asya’da en fazla Covid-19 ölümlerinin görüldüğü ülke haline gelince Kepuh köyü yetkilileri, kendi önlemlerini almaya karar verdi.

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Reuters’in haberine göre köyün gençlerinden oluşan ekip, ‘Pocong’ (beyaz kefenlere sarılmış hayalet) kostümleri giyerek insanları salgından uzak tutmayı hedefliyor.

Uygulama ters tepti

Ne var ki uygulama amaçlananın aksi bir etkiye yol açtı ve yerel halk evde kalmak yerine ‘Pocongları’ görmek için sokaklara akın etti.

Halkın yoğun ilgisi nedeniyle uygulamayı değiştiren ekip ani devriyelere çıkmaya başladı.

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‘Herkes hayatına normal şekilde devam etmek istiyor’

Köy sakinlerinden Priyadi şunları söyledi: “Bölge sakinleri ‘corona’ konusunda hala bilinçli değil. Hayatlarına normal şekilde devam etmek istiyorlar, dolayısıyla evde kalma direktiflerine uymaları çok zor.”

Endonezya’da vaka sayısı 4 bin 557 kişiye ulaşırken, 399 kişi hayatını kaybetti.