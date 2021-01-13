Endonezya’da aşı önceliği 18-59 yaş grubunun: Vakaların yüzde 80’i çalışan kesimde

Türkiye’nin de satın aldığı, Çin’de geliştirilen Sinovac aşısını uygulamaya başlayan Enonezya, diğer ülkelerden farklı bir strateji geliştirdi. Aşı kampanyasında öncelik 65 yaş üstüne değil vakaların çoğunluğunun çalışan kesimde olduğu gözetilerek 18-59 yaş grubuna verilecek.

Fotoğraf: Reuters

59 yaşındaki Devlet Başkanı Joko Widodo’nun aşıyı yaptıran ilk kişi olduğu ülkedeki denemelerde Çin aşısının etkinliği yüzde 65.3 olarak saptanmıştı.

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Hükümete danışmanlık yapan kuruldaki bilim insanlarından Prof. Amin Soebandrio, ‘önce gençler’ stratejisini, sabah evden çıkıp akşam dönen, çalışmak zorunda olan kesimin risk altında olduğunu, dolayısısyla ev halkına, özellikle de büyüklere bulaştırma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

“Bu nedenle virüse yakalanma ve virüsü yayma olasılığı yüksek yaş grubunu hedefledik” diyen Soebandrio bunun sürü bağışıklığının sağlanmasına katkı sağlamak için en doğru yaklaşım olduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin de işi gereği çok sayıda insanla temas eden kolluk kuvvetleri, şoförler gibi gruplara öncelik vereceklerini, önce 18-59 grubundakilerin aşılanmasının virüsün yayılma hızını yavaşlatacağını düşündüklerini söyledi.

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Sağlık bakanlığı sözcüsü ise evin ‘gençlerini’ aşılayarak bu yolla onlarla birlikte yaşayan aile büyüklerini de korumuş olacaklarını savundu.

270 milyonluk nüfusu olan Endonezya’da 848 bin vaka kayda geçti, 24 bin 645 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Vakaların yüzde 80’ini çalışan kesim oluşturuyor.

Ülkede okullar, hükümet binaları, resmi daireler bir yıla yakın süredir kapalı ancak ekonomik kaygılar nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Nüfusun yarısından fazlası özel sektörde çalışıyor ve çoğunun işi evden çalışmaya uygun değil.

Türkiye’de sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne öncelik verilecek. Birçok başka ülkede de aynı strateji uygulanıyor.