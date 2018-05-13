Endonezya’da altı kişilik IŞİD’li aile aynı gün üç kiliseye saldırı düzenledi

Endonezya’da altı kişilik bir ailenin üç intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Surabaya, bugün son yıllarda benzerine pek rastlanmayan bir intihar saldırısıyla sarsıldı.

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Suriye’den dönen IŞİD sempatizanı altı kişilik aileden motorsikletli iki kardeş, ilk olarak Santa Maria Kilisesi’nde ikinci ayine katılmaya hazırlanan Hristiyan cemaatine bombayla saldırdı.

Baba ise Pentikostal Kilisesi’nin girişinde bomba yüklü bir aracı infilak ettirdi.

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Adamın eşi ve iki kızı da Endonezya Hrıstiyan Kilisesi’ni hedef aldı. Üçlü burada güvenlik tarafından durdurulunca bombayı patlattı.

Saldırıda, IŞİD’liler dahil 13 kişi hayatını kaybetti.

Anneleriyle saldırı düzenleyen kızlardan biri dokuz, diğeri 12 yaşında. Erkek çocuklar ise 16 ve 18 yaşlarında.

IŞİD saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Saldırıların pazar ayinine denk getirilmesi dikkat çekti.