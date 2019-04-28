Endonezya’da 270’ten fazla seçim görevlisi ‘yorgunluktan öldü’

Endonezya’da yetkililer geçen hafta düzenlenen ulusal ve bölgesel meclis seçimlerinde sandıklara atılan milyonlarca oyu uzun çalışma saatleri boyunca elleriyle saymak zorunda kalan en az 272 sandık görevlisinin yorgunluğa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı.

(Seçim sürecinde sandıklar taşınırken (Fotoğraf: Reuters)

BBC’de yer alan habere göre, Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, aşırı sıcaklarda, bazıları dışarıda oyları sayan görevlilerden 1878’inin hasta düştüğünü duyurdu.

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Endonezya’da 17 Nisan’da yapılan seçimlerde 7 milyona yakın kişi görev almıştı. Nüfusu 260 milyon olan ülkede 193 milyondan fazla seçmenin yüzde 80’e yakını oyunu kullanmış, 800 binden fazla noktada sandıklar kurulmuştu.

Yerel medyaya göre Seçim Komisyonu, yaşamını yitiren her kişi için ailelerine 36 milyon rupiah (Endonezya para birimi) yani 2 bin 500 dolar ödeyecek.

Endonezya’daki seçimlerin ardından hem devlet başkanı Joko Widodo, hem de muhalefetin adayı Prabowo Subianto zaferlerini ilan etmiş fakat sonrasında gelen sonuçlar Widodo’nun yaklaşık yüzde 9-10 oy farkıyla seçimi kazandığı yönündeydi.

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Seçim Komisyonu, hem başkanlık seçimi hem de milletvekili seçimi için sayımı tamamlayıp 22 Mayıs’ta resmi sonuçları açıklayacak.