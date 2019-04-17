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Yaramazlara biraz batar!

Endonezya sandık başında: Oy pusulaları at veya fil sırtında taşındı

Endonezyalılar, devlet başkanı, merkez parlamento, eyalet, il ve ilçe bazındaki bölge meclislerini seçmek için sandık başına gitti. 17 bin adadan oluşan ülkede 192.8 milyon seçmen oy kullandı. Ülkenin coğrafi koşulları nedeniyle oy pusulaları bazı yerleşim birimlerine atla veya filler tarafından taşınarak ulaştırıldı.

Fotoğraf: Reuters

809 bin 500 sandıkta oy kullanan milyonlarca kişi dört kademeli meclis seçimleri ve devlet başkanlığı için ilk kez aynı günde oy kullandı. Seçmenler 20 bin 538 kişi olan meclis üyelerini 245 bin aday arasından seçti.

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Devlet Başkanlığında ise şimdiki başkan Joko Widodo ve ülkenin eski özel birlik komutanı Prabowo Subianto yarıştı.

Resmi sonuçlar mayıs ayında açıklanacak. Ancak, kamuoyu araştırma şirketlerinin sandık çıkışındaki anketlerine göre eski bir iş adamı olan Widodo’nun rakibinin yüzde 10 önünde olduğunu gösteriyor.

Nüfusunun çok kalabalık olması nedeniyle bir günde yapılan en büyük seçimlerden birine ev sahipliği yapan Endonezya’nın coğrafi koşulları nedeniye oy pusulaları ‘farklı yollarla’ ülkenin en ücra köşelerine kadar ulaştırıldı.

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Bir kısmı uçakla, bir kısmı savaş gemisiyle, bir kısmı kanolarla nehirler aşılarak, bir kısmı fil ve atların sırtında taşınan oy pusulalarının bazıları kısmı da görevliler tarafından yürüyerek taşındı. Oy pusularların bu alışılmışın dışındaki yollarla taşınışı renkli görüntülere neden oldu.

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