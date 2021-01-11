Endonezya, Çin’in aşısına acil kullanım onayı verdi: Etkinlik oranı yüzde 65

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Türkiye’nin de satın aldığı Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Endonezya, Sinovac Biotech adlı firmanın aşısına, Çin’in dışında onay veren ilk ülke oldu.

Reklam

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu’nun başkanı Penny K. Lukito ileri aşama denemelerinin ara sonuçlarına göre etkinlik oranının yüzde 65. 3 olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 50 milyon doz için anlaşma yaptığı aşının ilk partisi 30 Aralık’ta Ankara’ya getirildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları’na yerleştirilen aşılar laboratuvarda analiz edilmeye başlandı. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, aşıya ‘acil kullanım onayı’ verilerek kullanıma sunulacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de yapılan denemelerin sonuçlarına göre aşının koruyuculuğunun erken dönemde yüzde 91.25 oranında olduğu açıklamıştı.

Reklam

Brezilya’daki biyotıp merkezi Butantan ise CoronaVac’ın yüzde 78 etkili olduğunu ve hastalığın ağır geçmesini tamamen engellediğini ortaya koyduğunu duyurmuştu.