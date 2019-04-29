Endonezya başkentini Cakarta’dan başka bir kente taşıyacak

Endonezya, başkentini değiştirme kararı aldı. Ülkenin planlama bakanı Bambang Brodjonegoro, hali hazırdaki başkent Cakarta her yıl 1-1.5 santimetre battığı ve trafik çok yoğun olduğu için devlet başkanı Joko Widodo’nun başkenti başka bir kente taşıma kararı aldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Henüz 10 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Cakarta yerine hangi kentin başkent olacağı açıklanmadı. Ancak, ülke basınında yer alan haberlere göre üzerinde en çok durulan kent Borneo Adası’ndaki Palangkaraya.

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Başkenti değiştirme kararı, Widodo’nun 17 Nisan’da düzenlenen seçimleri kazanmasının ardından alındı.

2016’da yapılan bir araştırmaya göre Cakarta, dünyada trafiğin en yoğun olduğu kent. Bir grup başka araştırma ise dünyanın en hızlı batan kenti olan Cakarta’nın 2050’ye kadar tamamen sular altında kalabileceğine işaret etmişti.