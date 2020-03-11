‘Endişeye düşüren corona paylaşımı’ yapan 29 kişiye işlem

Anadolu Ajansı, corona virüsü nedeniyle ‘kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan’ 29 kullanıcının gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, bugüne kadar 100’den fazla ülkede, 100 binden fazla insana bulaşırken, 4 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye’de ise hangi kentte yaşadığı ve yaşı açıklanmayan bir erkekte corona virüsü görüldüğü açıklandı.

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İstanbul başsavcılığı ‘genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar’ hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.