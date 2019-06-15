Ender İmrek: ‘Yıldırım köy evinde doğdu, çocuklarının 17 şirketi 28 gemisi var’

Neyse biz Binali Bey ile oğullarına dönelim… Hani İstanbul’u teslim almaya kalkan ama servet beyanında bulunmayan adayın servetinin az biraz bilinenine dönelim:

“Köy evinde doğan Binali Yıldırım’ın çocuklarının 17 şirketi, 28 gemisi var.” İki de süper yat.

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“Ne yalan söyleyeyim 23 Haziran’da oyumu Binali Yıldırım’a vermeyeceğim” demiş Mehmet Y. Yılmaz. T24’teki yazıyı okumanızı öneririm.

Ben de oyumu Binali Bey’e vermeyeceğim. Yalana karını tok Kürtler de vermeyecektir… 25 yıldan bu yana İstanbul’u yöneten ve yaşanmaz kılanlara artık oy vermeyecektir halklarımız.

Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Arap, Rum, Ermeni, Alevi, Sünni… Tüm halklarımız nifaka karşı duracak…

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17 yıldan bu yana soyup soğana çevrilmiş bir ülke yaratanlara bu defa okkalı bir tokat haktır.

Ender İmrek’in yazısı