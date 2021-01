Ender İmrek: Yeni yıl, ezilen ve sömürülen milyonları güçlerini birleştirmeye çağırıyor

Yeni yılda, devredilen mevcut ağır sorunlarla sınırlı kalmak da olası değil. Bunlar öyle sorunlar ki çözülmeyince oldukları yerde kalan, sabitlenmiş cinsten sorunlar değil. Aksine her anı, her dakikası yeni faturalar yaratan, maliyeti her türlü artan iç ve dış sorunlar, Kürt sorunu…

Evet, Bektaşi Baba, önündeki iki şaraptan birini içtikten sonra diğerini gösterip “bu daha iyidir” demiş. “İyi ama diğerine daha bakmadın Baba!” denilince, “Bundan daha kötüsü olmaz erenler, mutlaka o daha iyidir” demiş. Akla bu hikaye gelse de bu bir iyi niyet yaklaşımından başka bir şey olmayacak. Erdoğan, Bahçeli yönetimi halkın sırtına bindikçe ayakta kalabilmektedir ve tek yapabilecekleri bunda ısrar etmek olacaktır. Varlıklarını, geleceklerini suskun, itaat eden, her şeyi sineye çeken, baskı ve sömürü karşısında sus pus olmuş bir toplumdur. Dolayısıyla yeni yıl bize eskinin bakiyesidir ve eğer böyle devam ederse daha da kötü bir yıl yaşayacağız demektir.

Reklam

Ve yeni yıl, milyonları, ezilen ve sömürülen milyonları suskunluktan sıyrılmış halde güçlerini birleştirmeye, mücadeleye ve bu kötü gidişe son vermeye çağırıyor…

Ender İmrek’in yazısı