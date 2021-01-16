Ender İmrek: Ülkeyi şirket gibi yönetmekten söz ediyorlardı, o şirketin içini boşalttılar

Ülkeyi şirket gibi yönetmekten söz ediyorlardı, o şirketin içini boşalttılar.

İçi boşaltılmış şirket şimdi içeride ve dışarıda borç batağında. Kaynakları gelirleri yağmalanmış bir şirket var şimdi.

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Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele diye geldikleri ülkede durum içler acısı. Her gün yeni dramlar yaşanıyor. Gelir dağılımındaki derin uçurum her gün yeni emekçilere mezar oluyor.

Kârlarına kâr katan, ihalelerine ballı yeni ihaleler katanlar semirip dururken, halk açlık ve sefalet içinde yaşam kavgası veriyor. Kovid-19 salgını ölümleri çoğalttı, sefaleti derinleştirdi, yaydı büyüttü.

Şimdi ülke yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar içinde boğuluyor. Sel olup akıyor 3Y!

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Hali pür melali buyken ülkenin, şirketi dimdik ayaktaymış gibi göstermenin çabasındalar.

Ömürlerini uzatmak için ‘yeni’ çareler arıyorlar. Ziyaretler ve davetler bunun için.

Ender İmrek’in yazısı