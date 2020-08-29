Ender İmrek: Tecavüzcüleri salıveren yargı Ebru’yu ölüme mahkum etti

Adil yargılanma hakkı için ölüm orucundaki tutsak avukatlardan Ebru Timtik hayatını kaybetti. Türkiye öyle bir yere geldi ki, avukatlar hak, hukuk adalet için ölüyor… 238 gün boyunca adil yargılama diyen hukukçular can veriyor…

Aylar boyunca adil yargılanma hakkı dedi Ebru Timtik, ancak ne duyan oldu ne kale alan…

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Ne Adalet Bakanı ne Sağlık Bakanı duydu Hukukçu Ebru’nun sesini. Ne Saray ne TBMM, ne Yargıtay… Önceki gün İstanbul’da bir hastanede yaşamını yitirdi.

“Ebru’nun katili kim?” sorusunun yanıtı ortadadır! Katilleri, tecavüzcüleri salıveren yargı Ebru’yu ölüme mahkum etti.

Ender İmrek’in yazısı