Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: Tecavüzcüleri salıveren yargı Ebru’yu ölüme mahkum etti

Adil yargılanma hakkı için ölüm orucundaki tutsak avukatlardan Ebru Timtik hayatını kaybetti. Türkiye öyle bir yere geldi ki, avukatlar hak, hukuk adalet için ölüyor… 238 gün boyunca adil yargılama diyen hukukçular can veriyor…

Aylar boyunca adil yargılanma hakkı dedi Ebru Timtik, ancak ne duyan oldu ne kale alan…

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Ne Adalet Bakanı ne Sağlık Bakanı duydu Hukukçu Ebru’nun sesini. Ne Saray ne TBMM, ne Yargıtay… Önceki gün İstanbul’da bir hastanede yaşamını yitirdi.

“Ebru’nun katili kim?” sorusunun yanıtı ortadadır! Katilleri, tecavüzcüleri salıveren yargı Ebru’yu ölüme mahkum etti.

Ender İmrek’in yazısı

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‘Corona’ aşısı 700 gönüllüde denenecek

Piyasaya çıkmadan önceki son aşama olan 30 bin kişilik Faz-3 denemeleri temmuz ayında başlayan ‘BNT162’ adlı Covid-19 aşısı için ülke bazlı yürütülen klinik deney çalışmalarında Türkiye de yer alıyor. ‘Denek aşıları’, eylül-ekim arasında Türkiye’de 700 gönüllüde test edilecek.

Savaş çıkar mı?

ABD ve Almanya gibi güçlü ülkelerin baskısıyla bile olsa tarafların bu ‘katı’ ve ‘maksimalist’ denebilecek pozisyonları nedeniyle müzakere masasına ‘geri adım atmamak üzere’ oturması durumunda da belli ki yine bir sonuca varılamayacak.

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