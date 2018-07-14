Ender İmrek: Suçun çoğu bizde

İktidar hırsıyla her şeyi yapmaya hazır güçler karşısında, iktidar hedefli güçlü bir mücadele ve demokratik direniş odağı yaratılamadığından geldik bu günlere.

Hemen her kritik dönemeçte yola koyulmaya hazır milyonların önü açılamayınca, eskiye yeni yol açılmış oldu.

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Bilelim ki, işçi sınıfının davası haline getiremedik hedefi… Emekçi milyonlara anlatamadık… Ezilen ve sömürülen milyonları örgütleyemedik… Yok sayılan dilleri, varlığı kabul edilmeyen inançları, farklı kültürleri, halkları birleştiremedik…

Suçun çoğu bizde yani…

Kızmaya, köpürmeye, kahretmeye gelmez bu işler.

Yılmak yok… Sürdüreceğiz mücadeleyi.

Ender İmrek’in yazısı