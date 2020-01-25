Ender İmrek: Sizin iktidarınıza bu yakışır, bize direnmek, mücadele etmek

Gazete çalışanlarının tümünün basın kartları saray tarafından iptal edildi. Daha önce Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından ilan verilmesi uyduruk gerekçelerle kesilmiş olan Evrensel bu defa basın kartları iptal edilerek hedefte.

Her iktidar döneminde baskılarla, soruşturmalarla, davalarla ve kapatmalarla karşılaştı Evrensel. Kaç dava açıldı, kaç defa kapatıldı Evrensel…

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Ancak AKP tarafından özellikle son dönemde hepten hedef haline getirildi Evrensel. Evrensel’i hepten susturma, etkisini kırma, tamamen güçten kuvvetten düşürme yoluna gidiliyor.

Onun özsuyu var oysa. Evrensel’in işçi ve emekçilere, aydınlara, ezilen ve sömürülen halklara dayanıyor oluşu, gençliğe, kadınlara bağlı duruşu kartla falan değil oysa…

AKP dönemi emek, barış ve demokrasi güçlerine yönelik baskıların ve saldırılan en yoğun yaşandığı bir dönem oldu. Faşizan baskılar hiç dinmedi. Faşist diktatörlüklerde yaşanabilecek olaylar yaşandı. KHK ile hemen her alanda bir kıran iklimi yaşandı ve bu hala devam ediyor. Onlarca televizyon, gazete, dergi kapatıldı.

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Sizin iktidarınıza bu yakışır, bize direnmek, mücadele etmek…

Ender İmrek’in yazısı