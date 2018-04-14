Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: Sen git bir de kenar mahallelerdeki yoksula sor bakalım!

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İmanlı olmak buysa deyip, gerçeğin peşine düşenler arttıkça telaşlanıyorsunuz…

Aslında durumun ne denli vahim olduğunu bilmediklerinden değil, biliyorlar, ama gerçekleri ters yüz etmek, altüst etmek için para alıyorlar ve sistemden besleniyorlar.

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Az çok demokratik, az çok halkçı, az çok emekten emekçiden yana bir sistem olması halinde beş para etmeyen fikirleri ve yaşam tarzlarıyla, geçmişleriyle bir kenara atılacaklarını biliyorlar…

Sen git bir de kenar mahallelerdeki yoksula sor bakalım! Hâlâ bu dünyada ne kadar çok müşkül, ne çok yokluk, ne çok sabır, ne çok tevekkül yaşarsa inandığı öbür dünyada o denli rahat edeceğini, tanrının karşısına günahsız çıkacağını düşünenin içinde yüzdüğü yoksulluktan haberin yok senin… Ya da yok sayıyor olmalısınız…

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Ender İmrek’in yazısı


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