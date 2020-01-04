Ender İmrek: Pentagon’un yarattığı yeni savaş alanı

Ortadoğu’da iki yüz belki daha fazla farklı coğrafyalardaki silahlı güce, askeri birimlere hükmeden bir isim olarak, Süleymani’nin öldürülmesi ABD için yeni dönemin ateşlenmesi demek.

Pentagon yeni bir yangın, bir savaş alanı yaratmış oldu. Süleymani, Irak’ta Bağdat Uluslararası Havalimanından çıkarken katledildi. Bağdat’a Lübnan’dan gelmiş olduğu varsayılan Süleymani’yi katleden ABD, Bağdat’ı da Lübnan’ı da İran’ı da karşısına alacak bir eyleme imza atmış oldu.

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Suriye ile zaten savaş halinde olan ABD böylece Ortadoğu’da birçok ülkenin hedefi haline gelmiş oldu.

Ender İmrek’in yazısı