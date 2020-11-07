Ender İmrek: Peki CHP nerede, İyi Parti, Gelecek, DEVA, SAADET… Neredesiniz!

Ve o işçiler ki önceki gün haklarını almak için devam eden yürüyüşlerinde yeniden AKP barikatlarıyla karşılaştılar. Soma’da kesiliyor işçilerin önü, Kırkağaç’ta kesiliyor yolları. Ankara’ya, Saray hükümetine doğru yürüyüşleri engellenmek isteniyor. Dövülüyorlar, tartaklanıyor, gözaltına alınıyorlar. DİSK kıdem tazminatını yok eden yasaya karşı çıkıyor diye TBMM önünde polis barikatı ve şiddetiyle karşılaşıyor. Deprem sonrası halk öfkeli ve öfke taşıyor…

Peki CHP nerede, İyi Parti, Gelecek, DEVA, SAADET… Neredesiniz!

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Ender İmrek’in yazısı