Ender İmrek: MHP’nin bu aralar meşgalesi neredeyse ‘camia’ya mesaj vermek oldu

Politik etkisi, uzun süredir AKP’yi desteklemek, Erdoğan’ı ve saray politikalarını övmekten ibaret olan MHP’nin bu aralar meşgalesi neredeyse bu ‘camia’ya mesaj vermek oldu.

Meselenin, bir af konusu ile gündem yapılıp, bu aşamaya getirilmiş olması, önümüzdeki sürecin bazı hesaplarından bağımsız olmasa gerek…

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Altında neler çıkacağını kestirmek zor olsa da, MHP’nin etkin isimlerinden birinin bu durumu ‘ahde vefa’ olarak izah etmesi ilginç çağrışımlara neden olsa da, tam da böylesi bir zamanda organize suç örgütü lideri olmaktan mahkûm edilmiş birinin Bahçeli’nin gözdesi haline gelmiş olması hesapsız olamaz herhalde.

Ender İmrek’in yazısı