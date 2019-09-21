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Yaramazlara biraz batar!

Ender İmrek: Kürtlerin kazanımları garantiye alınmadan Suriye, İran, Türkiye üçlüsü ayakta duramaz

O üç ayaklı masa, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olmadıkça devrilmeye mahkumdur. Ya SDG o masada olacak, Kürtlerle birlikte elbette Suriye’nin temsilcileri taraf olacak, Kürtlerin kazanımları garanti altına alınacak bir anlaşmaya imza atılacak ya da o üç ayaklı masa etrafında beş değil, on, yüz toplantı da yapılsa hayatın gerçeğine yanıt verilemeyeceği gibi, emperyalistlerin yeni planlarına kapı sonuna kadar açılmış olacak.

Ender İmrek’in yazısı

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