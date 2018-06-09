Ender İmrek: Kandil hesabı daha derin

Kandil hesabı daha derin…

Daha büyük bir hesap…

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Bu operasyon aslında bir iç operasyon, ama ‘Cambaza bak!’ yapılıyor. Kandil, Şengal, Maxmur’un hedef gösterilmesi esas olarak 24 Haziran seçimlerine endekslenmiş ve bir müdahale hesabını da taşıyor gözüküyor…

Kandil’in yeniden gündeme getirilmesindeki esas hesap, Kürtlerden oy alamayacağını görmüş olan Hükümetin ve elbette sarayın iktidarını sürdürme arayışıdır.

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Son günlerde HDP’ye yönelik baskıların daha da artması, özel timlerin, panzerlerin marifetiyle HDP bayraklarının indirilmesi, cumhurbaşkanı adaylarından biri olan ve hapiste olması yetmezmiş gibi bir de her gün Demirtaş’ın siyasi lince tabi tutulması, katliamcı olarak gösterilmesi de hesabın ne denli derin olduğunu gösteriyor.

Seçim günü yaklaştıkça ve oyların düştüğü görünürlük kazandıkça savaş politikaları ısıtıldı; görünen o ki, iki hafta boyunca sürecek bir operasyon hazırlığı var.

Çünkü HDP’yi baraj altında bırakmayı hedef ahaline getirdiler.

Ender İmrek’in yazısı