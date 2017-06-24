Ender İmrek: İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de olsa yer yerinden oynar…

Nedense, her gün ölümlerle anılan zırhlı araçların yollarda birer cinayet makinesi işlevi görmesi bir türlü engellenmiyor. Yeni ölümlere ve ölenlerin taziyesine gidenlerin panzerle ezilerek ölümlerine tanıklık ediyoruz.

İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de olsa yer yerinden oynar…

Kılıçdaroğlu’nun “Adalet” arayışına, uzun yürüyüşüne konu olurdu. Ama Kürt bölgesinde insan kanı sudan ucuz… Kürtlerin yaşadığı bölgede ölümün her türü olağan sayılıyor…

Savaş koşulları denip her durumu olağan sayan bir anlayış egemen kılınmak isteniyor.

Umarız ki, CHP de bu konuyu önemser. “Adalet Yürüyüşü”nün sürdüğü bu günlerde konu atlanmaz.

Ender İmrek’in yazısı