Ender İmrek: Hırsları uğruna el Bab’ta emekçi çocukları ölmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı nihayet yasayı onayladı… Ancak referandum süreci 15 yıllık saltanat sahiplerinin uykularını kaçırıyor. ‘Evet’i anlatamıyorlar, ‘Hayır’la uğraşıyorlar. Öyle ki, iktidar bile yekpare değil… Ne yapacaklarını bilemez haldeler. Doluya koysan almıyor, boşa koysan olmuyor hali… Kararname üzerine kararname yayımlıyorlar, ihraç üzerine ihraç ilan ediyorlar. Üniversitelerde hoca bırakmadılar.

(…)

Bunların hırsları uğruna el Bab’ta emekçi çocukları ölmeye devam ediyor. İçeride ve dışarıdaki bu kötü gidişata, diktatörlüğe, karanlığa ‘Evet’ demek felaketi büyütür… Türkiye’nin önünü ‘Hayır’ diyenler açacak…

Ender İmrek’in yazısı