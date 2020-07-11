Ender İmrek: Hendek’teki patlama ve patron bir Türkiye fotoğrafı

Yine işçiler öldü… Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında büyük bir patlama yaşandı. İşçiler sendikasızdı, örgütsüzdü. İktidara yakınlığı bilinen MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı olan patron hiçbir kural tanımıyordu. İşçilerin örgütlenmesine karşıydı. Gözü kârdan ve sömürüden başka bir şey görmüyor patronların. Cinayete adım adım gelindi. Kuralsız çalışma koşullarının yarattığı kimyasal ısınma patlamaya neden oldu. (…)

Aslında bu fabrika ve bu patron bir Türkiye fotoğrafıdır. Sömürünün, daha fazla zengin olmanın neredeyse sünnet sayıldığı bir düzen kurdular, bunu sürdürmek için canhıraş çalışıyorlar. Ne utanma ne arlanma var. Fabrika Sahibi Yaşar Coşun ilk ifadesinde utanmadan işçileri ve ailelerini suçladı.

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Ender İmrek’in yazısı