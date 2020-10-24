Ender İmrek: HDP’ye saldırı demokrasiye saldırıdır

HDP’ye saldırılar sürerken hiç kimse, hiçbir parti özgür değildir. Zira HDP’ye saldırı demokrasiye saldırıdır. HDP tasfiye edilmek istenirken, diğer partilere de ders verilmek, susturulmak, tek parti hakimiyeti sağlamlaştırılarak yola devam edilmek isteniyor. Hiçbir parti, hiçbir yurttaş HDP ezilirse Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını düşünmesin. HDP’nin ezildiği koşullar Türkiye’nin en karanlık, en faşizan koşullarının tamamlanmış olması demek olur.
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‘Beş gün İstanbul’dayım’ diyen Koca, bu kez İmamoğlu ile de görüşecek
Salgınla ilgili değerlendirme yapmak üzere Bursa’ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonundan itibaren beş gün İstanbul’da olacağını ve kentteki yetkililerle bir dizi toplantı yapacağını açıkladı. Koca’nın görüşeceğini söylediği isimler arasında bu kez ‘büyükşehir belediye başkanı’ da var.
Toplantıya çağrılmamasına ‘nezaketsizlik’ diyen İmamoğlu: İlk bana ulaşılmalı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, dün İstanbul’da yapılan pandemi toplantısına davet edilmemesini, ‘nezaketsizlik’ olarak niteleyerek, “İBB başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi benim” dedi.
‘Corona’yı bu denli benzersiz ve ölümcül bir tehdit yapan ne?
Basit bir virüs bildiğimiz hayatı durma noktasına getirdi. Dünya daha önce de salgına dönüşen viral tehditlerle karşılaştı ancak her yeni hastalık mevsiminde evlere kapanmadık. Peki corona virüsünü bu kadar benzersiz ve ölümcül bir tehdit yapan ne?
Erdoğan, S-400 testlerini doğruladı: ABD’ye soracak değiliz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin testlerinin yapıldığını doğrulayarak, “ABD’ye soracak değiliz” dedi. Erdoğan, salgınla mücadelede, “Batı’ya oranla iyi durumda olsak da yeterli değil” diyerek alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Komşulara aşure dağıtan teyze pozitif çıktı: Hepsine girip çay da içtim
Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, özellikle İstanbul’da yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığı konusunda uyardı: “Kişi dışarıdaki mekanı tehlikeli buluyor ama kendi içinden olunca, annesinin evine gittiğinde ya da bir akrabasını ziyaret ettiğinde kendini güvende sanıyor”.