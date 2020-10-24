Ender İmrek: HDP’ye saldırı demokrasiye saldırıdır

HDP’ye saldırılar sürerken hiç kimse, hiçbir parti özgür değildir. Zira HDP’ye saldırı demokrasiye saldırıdır. HDP tasfiye edilmek istenirken, diğer partilere de ders verilmek, susturulmak, tek parti hakimiyeti sağlamlaştırılarak yola devam edilmek isteniyor. Hiçbir parti, hiçbir yurttaş HDP ezilirse Türkiye’nin güllük gülistanlık olacağını düşünmesin. HDP’nin ezildiği koşullar Türkiye’nin en karanlık, en faşizan koşullarının tamamlanmış olması demek olur.

Ender İmrek’in yazısı