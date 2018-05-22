Ender İmrek: HDP’siz Meclis yok hükmündedir

Zira HDP’siz Meclis yok hükmündedir.

Zaten işlevsiz kılınmış TBMM, HDP’nin barajın altında bırakılması halinde, kapısına kilit vurulmuş olmaktan farksız bir TBMM’nin olacağını kestirmek için, üstün yeteneklere sahip olmaya gerek yoktur.

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HDP’nin barajın altında bırakılması, Erdoğan’ın hedeflediği iktidarın hızla hayata geçirilmesini sağlayacaktır.

HDP’nin barajın altında bırakıldığı bir seçimden sonraki Türkiye sadece Erdoğan iktidarının devamı olmayacaktır, CHP de dahil olmak üzere siyasi partilerin ve TBMM’nin kıymetiharbiyesi de kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun da HDP’nin barajı aşmasıyla direkt bağlantılı olduğunu vurgulamaya da gerek yok…

Ender İmrek’in yazısı