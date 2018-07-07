Ender İmrek: Güya OHAL kaldırılmış olacak…

“Darbe bize Allah’ın bir lütfudur” diyerek yaşananları bir toplum mühendisliği aklıyla ele alıp değerlendiren Erdoğan-AKP iktidarı Türkiye ve dünyadaki yoğun tepkileri göz önünde bulundurarak OHAL’i kaldırıyormuş gibi yapacak.

OHAL koşullarında seçime giden ve şaibeli bir biçimde seçim kazanan/kazandırılan Erdoğan-AKP yönetimi sistemi tepeden tırnağa dizayn etmeye başladı…

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Bu süreç içinde OHAL’e de ayar verilecek…

Güya OHAL kaldırılmış olacak…

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Yeni bir model bulmuşlar… Adına da Fransız modeli diyeceklermiş… Avrupa’ya yanıt vermiş olacaklar aynı zamanda… “Bizdeki de sizin Fransa’nızdaki modelin aynısı” diyecekler…

İç kamuoyunu, dünya demokratik kamuoyunu ve AB ülkelerini susturacaklar… Demokratikleşme yerine, baskı ve şiddet aygıtlarını değiştirme, demokratik olmayan yöntemleri kalıcılaştırma hesabı yani…

Böylece, bir hafta sonra 3. yılını dolduracak olan 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra uygulanan OHAL, 19 Temmuz’dan sonra kaldırılmış olacak güya.

Ender İmrek’in yazısı