Ender İmrek: Gerçeklerin üstü kapatılsın diye din ve milliyetçilik bayrağı dalgalandırılıyor

Bu yıl Kurban Bayramı’na birçok gelişmeyle girdi Türkiye. Geçeklerin üzeri kapatılsın diye, din ve milliyetçilik bayrağı dalgalandırılıyor… İtibar yitiren, çürüyen, çökmekte olanı durdurmak içindir bu çırpınışlar ve yeni bir alan açma hesabıdır.

Ve aslında AKP’nin hikayesidir yazılmakta olan…

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Bu hikâye, din ve milliyetçilik üzerinden tahkim edilen sömürü ve soygun düzeninin kutsanmasıdır… Gerçeğin gizlenmesi, dindar ve milliyetçi görüşlerin etkisindeki milyonlarca işçi ve emekçinin yaşadığı günlük gerçeklerden uzaklaşarak, sarayın yarattığı illüzyona teslim alma çabasıdır.

Son haftalarda bu çaba ayyuka çıktı…

Ender İmrek’in yazısı