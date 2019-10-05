Ender İmrek: Gelirken ‘3Y’ diye bağıran AKP, bugün onun içinde boğulan bir parti haline geldi

AKP çöküşünü engellemenin çabası içerisinde kıvranıp duruyor. 40+1 hesabı boşuna değil.
O şaşalı geliş; o darbeleri, baskıyı, şiddeti, ayrımcılığı yok etme açıklamalarıyla iktidara yerleşen parti artık iktidarda kalmanın türlü hesabı içinde…
Gelirken, “3Y” diye bağırıyordu AKP. Yani yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu kaldıracaktı… Türkiye’nin makus tarihi AKP ile aşılacaktı… Adalet ve kalkınma içinde şaha kalkan, adil bir Türkiye yaratacaklardı…
Bugün 3Y içinde boğulan bir parti haline geldi AKP.
Büyük bir baskı rejimi kurarak, hiç kimsenin söz söylemesine izin vermez oldular. Hak, hukuk, adalet kırıntılarıyla birlikte yok edildi. Yoksulluk arttı. Yasaklar diz boyu…