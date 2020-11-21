Ender İmrek: Faizlerin arttırılması hamlesi, durumu değiştirmeye yetmeyecektir

Diğer yanda Erdoğan IMF’siz bir IMF programı uygulayacağının müjdesini, “Acı reçete uygulamak zorunda kalsak da…” diyerek vermiş oldu. Yabancı yatırım çığırtkanı oldular. Dolayısıyla reformların kime yönelik olacağı, acı ilacın kime içirileceğini tahmin etmek zor değil.

Yağmalanmış hazinesiyle kısa süre içinde piyasaya 120 milyar dolar sürerek güya kura ayar vereceğini sananlar iflas ettiler. Hazine eksi 50 milyar dolarda. Dış borçlanmaya mahkum edilmiş, üretimi ithalata bağlanmış, tüm yurttaşları bankalara borçlanmış, işsizleri katlanmış, enflasyonu büyüyen, sefaleti devasa boyut kazanmış bir Türkiye’dir yönettikleri. Döviz-kur artıyor, ekonomik krizi aşıyormuş gibi görünmek için faizlerin arttırılması hamlesi de bu durumu değiştirmeye yetmeyecektir.

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Ender İmrek’in yazısı