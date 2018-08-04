Ender İmrek: Devletimizin yanındayız… Hangi devlet, kimin devleti, kimlerin çıkarı…

Saray merkezli bir çalışma olarak süren, yandaş medyanın bir toplum mühendisliği projesi olarak sürdürdüğü bu süreci özellikle böyle ilerletmek istiyorlar…

Devleti ve Erdoğan-AKP yönetimini kutsama!

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“Dolar 5 TL oldu, ama biz devletimizin yanındayız” söyleminin olağanlaştırılıp, ABD ile Erdoğan-AKP yönetimin yaşadığı krizi, tüm ekonomik, sosyal, siyasal çöküntünün perdesi yapma, iş birlikçi politikalarını gizleyerek açlık ve yoksulluk içindeki milyonları “emperyalizme karşı duruş”, “ABD’ye karşı dik durma” yalanıyla oyalama hesabı içindeler.

Olup biteni “15 Temmuz FETÖ kalkışmasının devamı” olarak gösterip, yeni dizayn hareketine destek sunma çabası da sürüyor.

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Bu yönetimin hiçbir biçimde antiemperyalist olmadığını olamayacağını bilmeyecek bir şey de yok…

Onlar, Trump başa geçtiğinde alkışlarken, devrimciler sosyalistler yıllardır ne diyorlarsa, tutarlıca onu söylediler, emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı bağımsızlığı, demokrasiyi ve sosyalizmi savundular.

Devletimizin yanındayız…

Hangi devlet, kimin devleti, kimlerin çıkarı…

Ender İmrek’in yazısı