Ender İmrek: Cumhuriyet yargılamaları boyunca hiç kimse hukuk aramadı

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Hafta başından beri devam eden Cumhuriyet gazetesi yargılanmasında iktidarın ve onun güdümünde yol alan yargının ipliğini bir kez daha pazara çıkarılmışken, Evrensel yazarı Yusuf Karataş önceki gün Diyarbakır’da tutuklandı.

Cumhuriyet yargılamaları boyunca hiç kimse hukuk aramadı… Yusuf’un tutuklanmasında da hukuk yok…

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Cumhuriyet’ten kimse hukuk kaygısı taşıyarak savunma yapmadı… Tutuklu gazeteciler başta olmak üzere yargılanan tüm “sanıklar” savunma yapmaktan çok, dosyanın ne denli dayanaksız, iddiaların ne denli gülünç ve mesnetsiz olduğunu gösterdiler.

Savcıları ve hakimleri çaresiz halde izlemek zorunda bıraktılar.

Tutuklu ve tutuksuz herkes güçlüydü… Ahmet Şık ise tarihi bir ders verdi…

“Bu bir savunma değil, ithamdır…”

“Bayrağın arkasına gizleyecek suçumuz, dinin arkasına gizleyecek günahımız yok.”

Ender İmrek’in yazısı