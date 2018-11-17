Ender İmrek: CHP, hala Kürtlerle görüşmüyormuş havasında

Aradan bunca zaman geçti, bunca deneyim var orta yerde, onca badire atlatıldı, onca kötülük yaşandı… Ve giderek daha kötü koşullara doğru gidildiği aşikar iken, CHP, hala Kürt demokratik siyasi hareketi ile açıkça bir işbirliği yapmak yerine, Kürtleri görmüyormuş gibi davranmaya, onlarla görüşmüyormuş havasında dolaşmaya, ancak “yan yana görünmeyelim ancak siz bizi destekleyin” demeye devam etmektedir.

CHP’nin, hala bu gerçeği görüp cesaretli davranarak, Erdoğan-AKP yönetimi karşısında olabildiğince geniş bir birlik oluşturmak yerine, eski yöntemlerle yürüyor olmasının memlekete bir faydası olmaz. Cesaret ve açıklık kazandırır…

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Ender İmrek’in yazısı